رقصة ديمة بياعة تُعرّضها لنقد مواقع التواصل

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""الخليج 365"" من بيروت: انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة السورية ديمة بياعة التي ظهرت فيه وهي ترقص مع زوجها ​أحمد الحلو​ أثناء إستضافتهما ضمن برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور.



وفيما انتقدها البعض معتبراً أنها بالغت بالإيحات الجريئة والمسيئة لها كأم لم تحترم شعور أبنائها من الممثل السوري تيم حسن، دافع عنها البعض قائلاً: "اسمها ديما بياعة مو طليقة تيم حسن".

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ويبدو أن الوضع قد تفاقم ضدها مع اعتبارها "المثليين عار على البشرية". ما أثار جدلاً واسعاً خلال الحلقة التي انتقدت فيها المجتمع العربي الذي يركز فقط على رفض المثليين ولا يرفض الكثير من القضايا التي لا يقبلها الدين والمنطق كـ"زواج رجل ثمانيني من فتاة قاصر!"