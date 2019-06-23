رامي مالك ينفي شائعات توقف فيلمه ​Bond 25​

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""الخليج 365"" من بيروت: أكد النجم العالمي ​من أصول عربية رامي مالك​ أن تصوير فيلمه الجديد ​Bond 25​، يسير بوتيرةٍ طبيعية نافياً ما انتشر من اخبار عن توقفه. وصرّح قائلاً: "أعتقد أن المعلومة الصحيحة الوحيدة التي تناقلتها وسائل الاعلام بخصوص الفيلم، هي إصابة الممثل دانيال كريغ أثناء تصويره لمشهد حدث منذ عدة أسابيع"،

يشار إلى أنه من المقرر إصدار الفيلم في العام المقبل، علماً أنه تمت إعادة كتابة السيناريو بعد أن تخلى عنه المخرج داني بويل الذي استقال بسبب الاتجاه المختلف للسيناريو الخاص به.



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