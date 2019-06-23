ميغان ماركل تتلقى دعم زوجها ضد منتقديها

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""الخليج 365"" من القاهرة: تناقلت الصحف أخباراً عن دوقي ساسكس ​الأمير هاري وزوجته ميغان تشير إلى أنه اتخذ​ قرارا حاسماً ضد منتقدي زوجته وسط الحملة المستمرة من المقربين والصحافيين الذين يهاجمونها دون مبرر مقنع_ بحسب ما نُقِلَ عنه. حيث أنه قرر مقاطعة كل من يعارضون زواجه بها لعدم انسجامهم معها. مؤكداً أنه لا ينفذ لها طلباً إلا عن قناعة، ويراها محقة لجهة علاقتها بالموظفين وطريقة تواصلها مع الناس.

يُذكر أنهما أثارا الجدل في الأول من يونيو الجاري بتأكيد دعمهما للمثليين مشددين على أن الإرتباط بينهما أمراً عادياً لأن "الحب هو الحب" حى لو كان بين شخصين من الجنس نفسه. علماً أنهما نشرا عبر حسابهما الشخصي الملكي على "إنستغرام" صورة تؤكد دعمهما لهذه القضية وكل الاشخاص والجمعيات الذين يعملون لأجلها. الأمر الذي قسم المتابعين لهما بين مؤيد ومعارض لموقفهما.