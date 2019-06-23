افتتاح "أوبرا بنت عربي" بمشاركة علاء قوقة على "السلام" يونيو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، التابعة للبيت الفني للمسرح إن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادًا لافتتاح العرض المسرحي الجديد "أوبرا بنت عربي"، والذي من المقرر افتتاحه نهاية شهر يونيو الجاري على مسرح السلام بالقصر العيني.

يقول المخرج هشام علي مخرج العرض إن المسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما في شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوي القدرات والهمم وغريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات في الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانًا ونجوم السيرك القومي.

"أوبرا بنت عربي" من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوي، هاني عبدالحي، ياسمين فرج، شريف غانم بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين في فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوي القدرات، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء هالة إمام، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.