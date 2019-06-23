بالفيديو| زوجة المنتصر بالله ترد على شائعة وفاته وتكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت زوجة الفنان المنتصر بالله عن استيائها وغضبها من شائعة وفاته، التي انتشرت مؤخرًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج "حضرة المواطن" المعروض على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وقالت: "هذه الشائعة تسببت في قلق كبير للأسرة بالكامل ولكل أصدقائه ومحبيه، حصلت ربكة كبيرة جدا، أخوه كان نازل من أمريكا وصديقه كان جاي من اليونان".

وأضافت: "الدكتور مانع عنه أي أخبار سيئة أو انفعالات، ويجب أن يكون في جو من الهدوء التام".

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وتابعت: "ليه الناس عديمة الأخلاق ينشرون هذه الأخبار؟ الخبر كان صعقة علينا، أنا نفسي تعبت وسكري وضغطي ارتفع، اتخضيت. وكان هيغمى عليا، ليه يحصل كدا؟ المريض بيحتاج الكلمة الحلوة".

وتساءلت: "لماذا لا يوجد رقابة شديدة على مثل هذه الأخبار لمنع تداول مثل هذه الشائعات، مرة عادل إمام ومرة رجاء الجداوي ومرة كتبوا إني أنا مت".

واختتمت: "يجب معاقبة كل من ينشر هذه الشائعات، حتى يتعلم الآخرون".