أمير طعيمة لميريام فارس: "بلاش مصر إن مكنش من باب الأدب فمن الذكاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة شديدة اللهجة للمطربة اللبنانية ميريام فارس بعد تصريحاتها التي اعتبرها البعض إساءة لمصر.

وغرّد طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر بعد الثورة زي إليسا ونوال ونانسي وراغب وحتى العظيمة ماجدة الرومي وغيرهم".

وتابع: "وأنا وإنتي عارفين الأرقام وإنهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل والفرق الكبير بينهم وبينك. بلاش مصر يا ميريام، إن مكنش من باب الأدب يبقى من باب الذكاء".

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وكان جدل قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، في إجابة عن سؤال وجه لها عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر.

وردت ميريام فارس قائلة إنها كانت تحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".