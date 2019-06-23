بالفيديو| منة فضالي تتدرب على الملاكمة في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين الرياضية في "صالة الألعاب الرياضية- الجيم"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة خلال الفيديو بالملابس الرياضية وهي تمارس التدريبات على الملاكمة، بمساعدة مدربها، وعلقت عليه قائلة: "أنا على استعداد يا كوتش".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، بجانب جمال سليمان، وصابرين ومن إخراج أحمد خالد أمين، إلى جانب مشاركتها في مسلسل "قيد عائلي" بطولة ميرفت أمين وصلاح عبدالله، إخراج تامر حمزة.