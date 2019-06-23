انتقد الفنان اللبناني، زياد برجي تجاهل الصحافيين له خلال مؤتمر جمعه بالفنانة نوال الزغبي في دمشق، لافتًا إلى أنه لا يقصد الإساءة إلى نوال الزغبي ولا التقليل من قيمتها.
وأراد برجي الانسحاب من المؤتمر مطالبًا الاكتفاء بسؤال نوال الزغبي، غير أن الصحافيين طالبوه بالبقاء؛ الأمر الذي دفعه لقول كلمة له وإنهاء المؤتمر.
كما ردّ برجي منتقدًا على أسئلة أحد الصحافيين عندما سأله عن الأطعمة الشامية التي يحبها، كاشفًا في الوقت نفسه عن مشروع جديد سيجمعه بالفنانة نوال الزغبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زياد برجي ينفعل بسبب تجاهل الصحفيين له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.