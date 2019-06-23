الجمعة.. علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه في الجامعة الأمريكية

يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

ويشار إلى أنه كانت طرحت الجهة المنظمة للحفل فئتين للتذاكر الأولى بمبلغ

150 جنيهًا، والثانية بمبلغ 200 جنيه، على أن تفتح أبواب الحفل في الساعة السادسة مساء، ومن المقرر أن ينطلق الحفل في الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم "الحجار" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: "عارفة٬ على قد ما حبينا٬ في قلب الليل٬ بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين٬ داري العيون٬ كناريا٬ من غير ما تتكلمي٬ عم بطاطا٬ صلينا الفجر فينا.. وغيرها.