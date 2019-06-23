بالفيديو.. محمود العسيلي يتخطى المليون بأغنيته "ملايين"

تخطت أغنية "ملايين" للفنان محمود العسيلي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: أمير طعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله. يذكر أن آخر أغنيات العسيلي كانت "وجع الهوى" التي طرحت منذ 5 شهور وحققت 11 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: أمير مرتضى ومحمود العسيلي، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:رامي سمير.

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