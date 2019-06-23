نسمة محجوب تغني حكاية حب في الأوبرا

بين المؤلفات العربية بطابعها المميز والأعمال الغربية الجادة قدمت الفنانة نسمة محجوب جولة فى عالم الغناء الراقى جاءت ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف.

فوسط حشد جماهيرى ضخم وباداء متجدد تغنت بمختارات من أعمالها الخاصة كان منها يا محروسة،

الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي إية، مستغربة، دوام الحال بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلي نخبة متنوعة من أعمال زمن الفنالجميل، كما شاركها الغناء فى بعض المؤلفات العربية والغربية مجموعة من المواهب الواعدة لاقوا إعجابا واستحسان الحضور كان منها عاشقة الورد، نا نا، المصدق وعلى طبيعتى.

من جانبها أشارت نسمة محجوب إلى الفخر بالتواجد والمشاركة المتواصلة فى الفعاليات والأنشطة والمتعددة التى تنظمها دار الأوبرا مؤكدة أنها ستظل علامات بارزة ومضيئة فى مشوارها الفنى.