سفير فرنسا: نوتردام ملك للعالم وتحية للمصريين على مشاعرهم النبيلة

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة على متابعة الاحتفالية التى حضرها ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة وأقامتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة عيد الموسيقى العالمى وتم خلالها توجيه التحية للتراث الإبداعى الإنسانى ممثلا فى كاتدرائية نوتردام الفرنسية التى احترق مؤخرا برجها العريق ذو الرمزية التاريخية والروحية الرفيعة وأحياها أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وشارك فيها المغنيين إيمان مصطفى، جولى فيظى، عمرو مدحت، رضا الوكيل مع عازف التشيللو محمد أحمد وكورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك على مسرح الأوبرا الكبير.

وفى تصريح لها قالت وزير الثقافة إن التراث بمفهومه الرحب يظل أحد الركائز الأساسية فى الحضارة الإنسانية وسلسلة متصلة الحلقات تعكس الشغف البشرى بتكوين جذور تاريخية تعبر عن المثل العليا والمبادئ السامية، وقد تجسد

التراث الحضارى الإنسانى فى العديد من الصور منها الملموس واللا مادى وبات موروثا تفخر به الأمم والمجتمعات، وأضافت أن كاتدرائية نوتردام تعد أحد المعالم التاريخية والتراثية التى تمثل قيمة ثمينة للإنسانية وارثا لجميع شعوب الأرض، مؤكدة تضامن الثقافة المصرية ومشاطرتها للشعب الفرنسي العظيم بمصابه الكبير وذلك من خلال الأنشطة المصرية الفرنسية بشكل عام والفعاليات التبادلية التى تأتى فى إطار عام مصر فرنسا ٢٠١٩.

من جانبه قال سفير فرنسا إن تاريخ 15 أبريل سيظل محفورا فى الذاكرة طويلا ففى هذا اليوم ارتفعت السنة اللهب فى كاتدرائية نوتردام فى باريس وشهد هذا اليوم معجزة عندما تمكن رجال الاطفاء من الحفاظ على جدران المبنى

وإنقاذ المقتنيات الثمينة، وأبدى العالم كله موجة من التضامن مع هذا الحدث وكانت المشاعر عظيمة فى مصر حيث تلقيت صباح اليوم التالى مئات الرسائل من الأصدقاء المصريين وعبر عن عميق شكره وامتنانه لهذه المساندة والمشاعر النبيلة وأضاف أن الليلة تحمل تحية خاصة وفرصة ثانية يعبر من خلالها الجمهور المصرى عن تعاطفه، وأكد أن نوتردام ليست مكان عبادة فقط لكنها جزء من تراث الإنسانية.

يشار أن حفل أوركسترا السيمفونى قد تضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الخالدة هى موسيقى الكرنفال من أوبرا نوتردام – انترميتزو لـ فرانز شميث، كونشيرتو التشيللو والاوركسترا لـ سان صانص، نوافير روما لـ ريسبيجى والسيمفونية التاسعة لبيتهوفن.

وكانت وزير الثقافة قد تفقدت معرض طبيعة جبلية بين مصر والسعودية بقاعة صلاح طاهر للفنانة الدكتورة ريهام الشربينى والذى يضم 25 لوحة منفذة بالألوان الزيتية، المائية، الأكليرك والباستيل وتتناول رؤيتها الفنية لسلسلة جبال البحر الأحمر المشتركة بين مصر والسعودية وتتميز بانسيابية الأحجار وتدرجها اللونى ممتزجة مع عناصر الطبيعة المحيطة لتشكل تكوينات بصرية جذابة.