الزعيم يستأنف تصوير "فالنتينو"

أكد النجم الكبير عادل إمام أنه سيواصل تصوير مسلسله الجديد "فلانتيو" الذي كان من المقرر عرضه خلال رمضان من العام الحالي 2019، و لكن تأجل تصويره لأسباب غير معلنة.

حيث قال "الزعيم": نستأنف تصوير المسلسل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولا توجد أي مشكلات، أو عقبات إنتاجية، أما بخصوص كل ما نشر خلال الفترة الماضية عن أسباب تأجيل العمل هي شائعات لا

أساس لها من الصحة.

وطمأن الزعيم محبيه على حالته الصحية، قائلا: "أنا زي الفل".

مسلسل "فلانتينو" يشارك في بطولته إلى جانب النجم الكبير عادل إمام كل من "دلال عبدالعزيز، وحمدي المغني، وداليا البحيري، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام".