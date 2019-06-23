محمد حماقي : سعيد للغاية بمقابلة أهل جدة

أعرب النجم محمد حماقي عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة الذي تلقاها من قبل جمهوره بالمملكة العربية السعودية بعد أحيائه حفله الأخير في مدينة "جدة"بالمملكة.
حيث قال حماقي: سعيد للغاية بمقابلة جمهور جدة والمملكة العربية السعودية، فهم من صنعوا هذا الحفل
جدير بالذكر أن آخر ألبومات النجم محمد حماقي كان بعنوان "كل يوم من ده" وطرحه خلال شهر يناير من العام الحالي 2019.
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