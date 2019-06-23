مسرح السلام يستعد لاستقبال "أوبرا بنت عربي"

يستعد البيت الفني للمسرح لتقديم العرض الغنائى التمثيلى "أوبرا بنت عربى" على مسرح السلام، الذي تكتبه ياسمين فرج، وتصميم وإخراج هشام على خلال أيام، وتقيم الفرقة حاليا بروفات "جينرال"،

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يذكر أن أوبرا بنت عربى من تأليف الكاتبة ياسمين فرج، وأشعار سامح مجاهد، موسيقى والحان أحمد الناصر،

بطولة الفنان علاء قوقة وهانى عبد الحى نهاد عبد الفتاح محمد سعداوى وماهر محمود ومجموعة من الوجوه الجديدة التي تشارك نجوم العرض أحمد دسوقى ومحمود سعيد ومرام مصطفى وطارق عبد العال وروبى النبراوى ويوسف على، وإخراج هشام على.