مسرح السلام يستعد لاستقبال "أوبرا بنت عربي"

يستعد البيت الفني للمسرح لتقديم العرض الغنائى التمثيلى "أوبرا بنت عربى" على مسرح السلام، الذي تكتبه ياسمين فرج، وتصميم وإخراج هشام على خلال أيام، وتقيم الفرقة حاليا بروفات "جينرال"،للوقوف على تفاصيل العرض.
يذكر أن أوبرا بنت عربى من تأليف الكاتبة ياسمين فرج، وأشعار سامح مجاهد، موسيقى والحان أحمد الناصر،
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