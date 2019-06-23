شاهد.. رامي جمال يهاجم ميريام فارس بعد إساءتها لمصر

عبر المطرب رامي جمال عن استيائه من تصريحات المطربة اللبنانية ميريام فارس، بشأن عدم إحيائها حفلات في مصر في السنوات الأخيرة بشكل كان فيه إساءة لمصر وللجمهور المصري.
فكتب رامي عبر حسابه الرسمي
يذكر أن ميريام فارس قالت خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم لها مؤخرًا على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، إنها كانت تُحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".
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