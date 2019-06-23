مصطفى قمر يطرح ألبومه الجديد أغسطس القادم

يواصل المطرب مصطفي قمر وضع اللمسات النهائية علي ألبومه الجديد، والذي حدد طرحه خلال شهر أغسطس القادم من العام الحالي 2019. العام الحالي 2019. مصطفي حاليا في مرحلة ترتيب اغاني الالبوم و اختيار الاغنية التي ستحمل عنوان الألبوم، بالإضافة إلي تصويرها علي طريقة الفيديو كليب. جدير بالذكر أن آخر ألبومات مصطفي قمر كان بعنوان "أنا مطمن" عام 2014.

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