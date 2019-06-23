علق الفنان أحمد الشامي على ما قالته الفنانة ميريام فارس، بشأن الإساءة لمصر خلال أحد المؤتمرات الصحفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتب "الشامي" في تدوينة عبر حسابه، قائلًا: "أعتقد يا ميريام، أنه مش بيجيلك شغل في مصر أصلاً وليس العكس".
يشار إلى أن اللبنانية ميريام فارس كانت قالت خلال المؤتمر الصحفي،
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إساءتها لمصر.. أحمد الشامي يشن هجومًا كبيرًا على ميريام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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