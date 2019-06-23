بعد إساءتها لمصر.. أحمد الشامي يشن هجومًا كبيرًا على ميريام فارس

علق الفنان أحمد الشامي على ما قالته الفنانة ميريام فارس، بشأن الإساءة لمصر خلال أحد المؤتمرات الصحفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتب "الشامي" في تدوينة عبر حسابه، قائلًا: "أعتقد يا ميريام، أنه مش بيجيلك شغل في مصر أصلاً وليس العكس".

يشار إلى أن اللبنانية ميريام فارس كانت قالت خلال المؤتمر الصحفي،

الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، إنها كانت تُحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".