سليم عساف في منّا وجر...جرأة،عفوية وفن

اللبناني سليم عساف ضيفا على البرنامج التليفزيوني "منا وجر" المذاع على محطة "أم تي في اللبنانية"، الذي يقدمه الإعلامي بيار رباط، وخلال اللقاء أعلن سليم عن انتظار مولوده الثالث مطلع الأسبوع المقبل. كما تحدث عن أسباب نجاح أغنيته الجديدة "حلا حلا" التي وزعها عمر صباغ و أخرج كليبها شريف ترحيني. كما لحّن سليم مباشرة على الهواء نصوص يراها للمرة الأولى إضافة إلى مواضيع وتحديات جعلت من هذه الحلقة غنية و ناجحة بامتياز

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