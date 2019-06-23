هيفا وهبي وإليسا إختبرتا المرض وتجاوزتا الخلافات..هكذا تكون النجمات

ميرنا وليد - بيروت - شهدت علاقة الفنانتين اللبنانيتين ​إليسا​ و​هيفا وهبي​ فترات جفاء ومصالحة خجولة لسنوات، لكن حادثة سقوط الفنانة إليسا على المسرح في القرية العالمية بدبي دفع بـ هيفا تمني الشفاء لـ إليسا، حيث وجهت لها رسالة قالت فيها "سلامة قلبك اليسا ما تشوفي شر.. دعواتنا لك".

وبعد علم إليسا بمرض هيفا وتعافيها لاحقاً، بعثت إليسا برسالة صوتية لـ هيفا تتمنى لها فيها الشفاء العاجل، وتطمئن على صحتها، وقد ذكرت هيفا هذا الأمر في منشور على صفحتها الرسمية حيث كتبت :"حياتي اليسا، سمعت الرسالة الصوتيّة الّتي أرسلتها إلى بسام عندما قلقت عليّ.. كلماتك لمست قلبي. أتمنى لك الصحة الجيّدة". فردت عليها إليسا شاكرة "حبيبتي سلامة قلبك"، وأرفقت تعليقها بقلب أحمر تعبيراً عن محبتها.

وهنا لا بد من التنويه برقي كل من إليسا وهيفا، وتعاليهما عن الصغائر، فمن إختبره الله بمرض يستطيع أن يعرف من خلال المعاناة كم هي تافهة هذه الحياة، وأن قيمتها فقط هي من خلال إنسانيتنا وإيماننا، ووجود من نحبهم إلى جانبنا، ودعمهم لنا حين نحتاجهم، ولا تستأهل أن نتخاصم من أجل أمور ليست مهمة.

فعلاً هيفا وإليسا فنانتان كبيرتان بأخلاقهما وإنسانيتهما، وقد ضربتا مثلاً في المحبة والتسامح والرقي، وهكذا تكون النجمات.