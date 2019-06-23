خاص وبالفيديو- هذه الأبراج الأكثر والأقل حظاً لهذا الأسبوع

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن"، ضمن فقرة "​توقعات الأبراج ومولود الأسبوع​".

وفي هذه الحلقة، يكشف طنب عن توقعاته لمواليد الأبراج، ويتحدث عن مولود الأسبوع للفترة الممتدة من 22 حتى 28 حزيران/يونيو.

لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.

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