هبة مجدي:كره الجمهور لي دليل على نجاحي..وأنجي المقدم تتمتع بموهبة وأداء عالمي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة ​هبة مجدي​ في السباق الرمضاني لعام 2019 بعملين دراميين مختلفين تماماً عما عرفها بها الجمهور، فقدمت دور امرأة صعيدية خبيثة في مسلسل " ​ولد الغلابة​" ، وقدمت دوراً كوميدياً في مسلسل "​طلقة حظ​ ".

وكان لموقع "الفن" الحوار التالي مع الممثلة هبة مجدي، حيث حدثتنا عن مشاركتها في العملين وفي مسرحية الملك لير مع الممثل ​يحيى الفخراني​ وأوضحت حقيقة خبر انفصالها عن زوجها والعديد من الأمور:

كيف وجدتِ ردود فعل الجمهور حول دورك في مسلسل "ولد الغلابة"؟

الجمهور كرهني في " ولد الغلابة" وهذا اكبر دليل على نجاحي الحمد لله، حيث أني أديت دور طليقة الممثل أحمد السقا الذي انفصل عنها بسبب "طول لسانها " مع والدته، ولكنها تحبه جداً وتستمر في محاصرته حتى يعود إليها.

من رشحكِ لهذا الدور؟

المخرج محمد سامي هو من رشحني لهذا الدور والذي اعتبره اهم اعمالي الدرامية، وذلك بسبب كتابة العمل الهامة التي تعاملت معها وبسبب التحول الكبير في الأداء الذي قدمته.

وكيف كان استعدادكِ لهذا الدور ؟ وكيف أتقنتِ اللهجة الصعيدية ؟

دور الفتاة الصعيدية ليس جديداً بالنسبة لي، فجسدته قبل ذلك مرتين في مسلسل "يونس ولد فضة" ، وأيضاً في مسلسل "ولاد تسعة" ، فلدي مخزون متوافر من المفردات الصعيدية التي تمكنني من أداء الدور، ولكن الاختلاف هذه المرة كان في الخروج من اطار الفتاة الطيبة المنكسرة.

ألم تخشي صدمة الجمهور من أدائك، خصوصاً بعد أن اشتهرت لسنوات عديدة عنده بدور الفتاة الرقيقة ؟

بالعكس فأنا سعيدة بهذه الصدمة، فكلما يقابلني الجمهور في الشارع و يسألني " انتي ليه عملتي كدا مع عيسى " ، افرح جداً لأني مثل ما ذكرت قبلاً إن هذا دليل على نجاحي ، وهذا ما أردته لهذا العام بأن أخرج من عباءة الفتاة الجميلة الرقيقة المجروحة .

حدثينا عن كواليس مسلسل "ولد الغلابة" وماذا عن المنافسة في العمل الذي ضم أكثر من ممثلة؟

كواليس تصوير مسلسل " ولد الغلابة " كانت أكثر من رائعة خاصة أن المسلسل يضم أكثر من ممثلة، والتعامل مع الممثل أحمد السقا لثاني مرة كان إضافة كبيرة لي في مشواري الفني .

وطول حياتي وأنا لا أنشغل بالمنافسة، ولكن تركيزي كله ينصب على الدور الذي أقدمه ولا أشتت نفسي بأية مهارات أخرى .

جمعتك العديد من المشاهد مع الممثلة أنجي المقدم والتي تصنف كـ"ماستر سين"..حديثنا عن أجواء هذه المنافسة الفنية؟

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أنجي المقدم تتمتع بموهبة كبيرة جداً وأداؤها عالمي، وتجعل من يقف أمامها يخرج كل ما لديه من طاقة فنية حتى يتناسب مع أدائها الفني المبهر، وأنا سعدت جداً بمشاهدي أمامها.

عادة ما يكون لكِ عمل واحد فقط في رمضان ؟ فلماذا وافقتِ هذا العام على مسلسل "طلقة حظ" في توقيت "ولد الغلابة" نفسه؟

مسلسل "طلقة حظ " هو مسلسل كوميدي مع الممثل مصطفى خاطر، الذي كنت أود التعاون معه لأنني أحبه منذ أن رأيته في مسرح مصر، فقد أعجبت به و بخفة ظله، وأنا أعشق تلك النوعية من المسلسلات ودوري أيضاً كان مختلفاً عن ما قدمته سابقاً وهذا ما شجعني أن اشارك في عملين سوياً .

حدثينا عن مشاركتك في مسرحية "الملك لير" مع الممثل الكبير يحيى الفخراني ؟

"الملك لير" من أهم روايات وليام شكسبير وتجسيد الممثل الكبير يحيى الفخراني لها يزيدها قيمة، وانا محظوظة جداً أنه تم اختياري لهذا العمل المسرحي الراقي، مع زملائي المتميزين، ومسرحية "الملك لير" أفادتني كثيراً في تحسين مخارج الحروف لديّ .

البعض يراكِ محظوظة لأن بداياتك كانت مع كبار النجوم..ما تعليقك ؟

هذه نعمة من الله الحمد لله، نعم انا محظوظة لأن بدايتي كانت مع الممثل الكبير محمد صبحي الذي تعلمت منه الانضباط في العمل، والممثل الراحل محمود عبد العزيز الذي تعلمت منه البساطة والتواضع، وكنت من المحظوظات اللاتي عملن مع الزعيم عادل إمام ، والممثل يحيى الفخراني هو والدي الفني وكنت أشعر بحنانه وأبوته أثناء مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة"، وأيضًا الممثل الكبير الراحل فؤاد المهندس الذي اكتشفني في "فوازير عمو فؤاد" وأنا في العاشرة من عمري.

وماذا عن تجربة الأمومة ؟

الحقيقة أن حياتي تغيرت مرتين، أول مرة كانت بعد زواجي، فأحسست بمسؤولية كبيرة تجاه زوجي ومنزلي، والمرة الثانية كانت بعد استقبالي لابنتي "دهب"، فالأمومة إحساس مختلف تماماً، ولكن الحقيقة أنا أصبحت أكثر قوة وتحملاً وحكمة من ذي قبل وذلك لأني اصبحت مسؤولة عن حياة شخص من الألف للياء.

ما تعليقك عن تردد شائعة انفصالك عن الفنان محمد محسن أكثر من مرة؟

انا مدركة تماماً أن الفنان معرّض للشائعات و هذه ضريبة الشهرة، ولكنها شائعة سخيفة جداً ولا أعرف مصدرها، ولكن أحب أن أطمئن جمهورنا من خلالكم فنحن نعيش حياة أسرية هادئة الحمد لله.

ماذا عن خطواتك القادمة ؟

أواصل حالياً التحضير لبدء تصوير الشخصية التي أجسدها بفيلم "​باب البحر​" مع الممثلة ​سهر الصايغ​، وهو فيلم مختلف تماماً فهو "مش رعب ولا دراما"، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه .