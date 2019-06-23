عدنان ديراني: عشت إمتحاناً كبيراً بـ"شرعوا الحشيشة"..ومشاركتي بالهيبة حققت أصداءً مميزة

ميرنا وليد - بيروت - هو شخص ديناميكي، متعدد الألقاب، من ساحة ملوك الجمال، إلى إدارة الأعمال الفنية، إلى الساحة الدرامية والسينمائية من خلال أعمال مميزة.

​عدنان ديراني​ الذي شارك في مسلسل "الهيبة - الحصاد"، بعدما أطل في السينما بفيلم "​شرّعوا الحشيشة​"، حلَّ ضيفاً على موقع الخليج 365، وكان لنا معه اللقاء التالي:

كيف تم اختيارك لدخول "​الهيبة الحصاد​"؟

تعرفت على السيد ​وائل الكردي​، فطرح علي الفكرة أن أجسد دوراً جديداً في مسلسل "الهيبة الحصاد" فوافقت وانضممت للعمل.

انت ابن بعلبك، هل ساعدك هذا الأمر على دخول "الهيبة الحصاد"؟

اللهجة البعلبكية التي في المسلسل أعطته نكهة مميزة، والأحداث التي يرويها من الحرمان إلى بعض المواقف التي تحصل هي أحداث تشبه الحقيقة بشكل كبير، تلك الحقيقة التي نعيشها في بعلبك الهرمل، نحن كشخصيات بعلبكية ممكن أن نعمق هذه النكهة وننجح بتقديم الشخصية في العمل، لأننا لا نمثل بل لأننا نعيش أدوارنا على أنها طبيعية.

شاركت في فيلم "شرّعوا الحشيشة" واليوم بـ"الهيبة الحصاد" كيف تصف التجربة؟

للصراحة في فيلم "شرّعوا الحشيشة" أحسست نفسي بإمتحان كبير، لأن دوري فيه كان دور بطولة وليس مشاركة أو إطلالة، وعندما رأيت ردة فعل الناس على دوري بعد عرض "شرّعوا الحشيشة" حصلت على دفعة معنوية كبيرة جعلتني أهتم أكثر بالتمثيل، وعندما انضممت لـ"الهيبة الحصاد" أصبحت الأصداء أكبر بكثير، وهذا الأمر جعلني أعمل على نفسي أكثر كي أتعمق في هذا المجال، وأنا اليوم منطلق في التمثيل.

هل قررت التفرغ بشكل كلّي للتمثيل؟

كلا، لدي عمل آخر ملتزم به، لكن "الله يبعت الشغل" وربما اتفرغ للتمثيل في المستقبل.

حصدت لقباً جمالياً، وكنت مدير أعمال الفنانة ​نورهان​ زوجتك السابقة، واليوم أنت ممثل،أين يجد نفسه عدنان ديراني أكثر؟

لا انكر بأن كل الخطوات التي مرت بحياتي هي بمثابة تراكم لشخصية عدنان الديراني الحالية، صنعت الكثير من العلاقات من خلال تلك الخطوات ودخلت بالكثير من المجالات بفعل علاقاتي ونجحت بما أقدم، أشعر أن ملعبي اليوم هو التمثيل لكنني أنتظر الفرص المناسبة.

عندما حصلت على لقب جمالي هل تلقيت عروضاً بوقتها؟

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في السابق كانت الدراما بمرحلة إحتكار وكانت الأمور محدودة بأشخاص وممثلين معينين، اليوم يوجد نفس جديد في الإنتاج فتعددت الشركات وزادت الأعمال وهذا الأمر تطلب بحثاً عن المواهب الجديدة لإعطائها حقها.

تركت إدارة الأعمال الفنية، هل من الممكن ان نراك بالمجال مجدداً؟

بالتأكيد نعم.

مع من تحب أن تتعامل من الفنانين؟

ليس لدي فنان معين، لكن أي فنان أجده متحمساً في عمله سأكون معه ومتحمساً مثله.

هل شرط أن يكون الفنان الذي ستدير أعماله نجم صف أول أو أنك ستعمل مع أي فنان؟

أنا لا أصنف نفسي على أنني مدير أعمال صف أول، أنا لدي علاقات أديرها للفنان الذي أعمل معه كي أفيده وأضيف له وأحقق له النجاحات، النجاح ليس أن تعمل مع نجم كبير فقط، بل النجاح عندما تعمل مع فنان درجة ثالثة مثلاً وتصنع منه نجماً درجة أولى أو صف أول.

هل ممكن أن تدخل عالم الفن؟

لا، أنا اليوم أمثل، ولن أكون فناناً ولن أتعدى على الفن لأنني لا أمتلك الصوت الجميل.

ما هي مشاريعك المستقبلية؟

احضّر لفيلم سينمائي لبناني - أميركي جديد سأكون فيه، وعرض علي مسلسل جديد أنا في صدد دراسة العرض للموافقة عليه.