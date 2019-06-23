خاص الفن- اتجاه لطرح "الفيل الأزرق" قبل عيد الاضحى بأسبوعين

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان القيمين على انتاج الجزء الثاني من فيلم "الفيل الازرق" يفكرون في طرحه بالسينما قبل حلول عيد الاضحى بأسبوعين على أن يستمر طوال موسم العيد وحتى نهاية العام، حيث يعد الفيلم جاهز للعرض فى الوقت الحالي اضافة إلى أننا في فترة اجازات فطرحه مبكراً سيلقى اقبال جماهيري.

واستطاع برومو "الفيل الازرق 2" خطف انظار الجمهور فور طرحه مباشرة، وحقق نسبة مشاهدات كبيرة جداً وصلت الى 16 مليون مشاهدة على احد مواقع التواصل، حيث يعمل العمل منتظراً بعد نجاح الجزء الأول قبل 5 سنوات على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر.

يذكر أن الجزء الثاني من "​الفيل الأزرق​" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج ​مروان حامد​ والمؤلف ​أحمد مراد​، مع النجمين ​كريم عبد العزيز​ و​نيللي كريم​، وتنضم لهم النجمة ​هند صبري​ فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة "سينرجي فيلم".