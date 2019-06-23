خاص الفن- هل يعيد جاد شويري نجاح أغنية "أجازة"؟

ميرنا وليد - بيروت - اكد الفنان ​جاد شويري​ بحديث خاص لموقع الفن انه يستعد لإصدار أغنية مصرية جديدة، ويعود للتعاون مع ​محمد يحيى​ الذي تعاون معه سابقاً في العديد من الأعمال بينها اغنية "أجازة" التي حققت نجاحا كبيرا.

الاغنية الجديدة ايجابية بأجوائها وبعنوان "انبساط".

واشار جاد الى انه يواكب عمله على عدة اصعدة من خلال الاخراج والانتاج خلف الكواليس الذي ركز عليه بالسنوات الاخيرة وإدارة الاعمال لبعض الفنانين ايضا.

وبعد ان حقق نجاحا معه بفيديو كليب ملكة جمال الروح، يستعد الفنان والمخرج جاد شويري لتصوير كليب جديد لاغنية جديدة للفنان ​جورج وسوف​ بالفترة المقبلة، حيث سيحمل له فكرة جديدة ومبتكرة.