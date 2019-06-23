خاص الفن- هيفا الفقيه:"هذا ما قمنا به مع مجد موصللي"خاص الفن- اتجاه لطرح "الفيل الأزرق"...

ميرنا وليد - بيروت - عبرت المخرجة ​هيفا الفقيه​ في حديث خاص مع الفن عن سعادتها باصداء اغنية وفيديو كليب الفنان ​مجد موصللي​ "تكرم" التي اصدرها منذ اسابيع قليلة واستطاعت ان تحقق نسبة مشاهدة جيدة وتداول كثيف .

وقالت هيفا: "في هذا الفيديو كليب استطعنا ان نفعل booming وانتقل مجد من صورة الى صورة مختلفة وجديدة ".

وعن جديدها قالت انها تنتظر انطلاق كليب الفنان عمر كرم الذي تم تصويره بمنطقة الاوزاعي بأجواء صيفية جميلة ومناسبة لعمر وجو الاغنية التي يقدمها.

كما تتحضر لتصوير كليب جديد لفنان تعلن عن اسمه قريبا.