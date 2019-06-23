خاص الفن – ما حقيقة وفاة حسام تحسين بيك؟ كيف ردت نقابة الفنانين؟

ميرنا وليد - بيروت - مع بزوغ فجر اليوم، انتشر خبر وفاة الممثل السوري حسام تحسين بيك انتشار النار في الهشيم، فتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أعمى من دون التأكد من صحته.
وفي اتصال مع "الفن" نفت مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين بدمشق تماضر غانم هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تحسين بيك حي يرزق ويعيش في منزله الدمشقي.
ورأت أن ناشري الخبر غير جديرين بالاحترام، فنشروا الخبر لتجميع الإعجابات والتعليقات دون أدى شعور بالمسؤولية، طالبة من الجميع فضح كل هذه الصفحات المسيئة.
أما تحسين بيك فقال لموقعنا إنه يرفض التعليق على هذا التصرف غير اللائق، مبدياً استغرابه ممن ينشر أخباراً تتعلق بحياة الناس بدون احترام لمشاعر الشخص المذكور أو أفراد عائلته، مؤكداً أن كان يسهر مع عائلته في المنزل عندما وصله هذا الخبر البشع.
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