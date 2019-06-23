شاعر أغنية يا دار بسبب شمس الكويتية : ” كرهت اليوم اللي كتبت فيه القصيدة “

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 12:53 مساءً - أعلن الشاعر السعودي ” عبد العزيز السالم ” عن استيائه الشديد من قيام الفنانة ” شمس الكويتية ” بغناء قصيدته ” يا دار ” في حفلها الغنائي بالرياض والذي أقيم يوم الجمعة الماضي .

حيث تم نشر مقطع فيديو لشمس الكويتية وهي تغني جزءا من القصيدة وعلق عبد العزيز السالم عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” عليه قائلا : ” أقسم بالله بإني كرهت اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيدة ” .

ليتفاعل مع تغريدته عدد كبير من متابعيه متفقين مع ما قاله الشاعر عبد العزيز السالم حيث أكدوا ان الأغنية أصبح يغنيها ” كل من هب ودب ” وهي تعتبر من الأغاني الوطنية .

ويرجع انطلاق أغنية يا دار بالتزامن مع الغزو العراقي للكويت ولا تزال حتى هذا اليوم حاضرة وبقوة .. وأصبحت تتردد في الكثير من الحفلات والمهرجانات والمحافل وعدد من الفنانين يشدون بها في حفلاتهم مثل : نبيل شعيل ورابح صقر .

قصيدة يا دار من كلمات الشاعر عبد العزيز السالم ومن ألحان الفنان رابح صقر .