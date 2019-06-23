لهذا السبب انسحب معين شريف من مهرجان “عيش الأشرفية”

Jun 23, 2019
فاجأ الفنان معين شريف الجمهور الذي أتى لحضوره في مهرجان “عيش الأشرفية” بإنسحابه من الحفل الذي أقيم ليلة امس السبت، 22 حزيران، في ساحة ساسين – الأشرفية، بالتعاون والشراكة مع بلدية بيروت.
ولفت “شريف” الى أنه اعتذر عن المشاركة في المهرجان بسبب عدم التزام الجهات المنظمة للحفل بالنقاط التي تم الاتفاق عليها.
وكتب معين شريف على حسابه على تويتر قائلاً: “نعتذر عن المشاركة في مهرجان عيش الأشرفية لعدم التزام الجهات المنظمة بالنقاط التي تم الاتفاق عليها”.
وكانت جمعية “عيش الأشرفية”، قد اعلنت عن برنامج مهرجان “عيش الأشرفية” وعيد الموسيقى، الذي تقيمه سنوياً، حيث أحيا الحفل نخبة من الفنانين والنجوم اللبنانيين، وهم: غسان صليبا، آدم، باسمة، الين لحود، الوليد الحلاني وجورج نعمه، إضافة إلى الشاعر نزار فرنسيس وقائد الاوركسترا إيلي العليا.
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