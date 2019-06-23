بالصورة – ربيع الجميّل ينجو من حادث سير مروّع

Jun 23, 2019 تعرض الفنان اللبناني ربيع الجميل لحادث سير مروّع خلال جولته في الاردن والعناية الالهيّة حالت دون وقوع اصابات جسديّة. ونشرت “اليازا” صورة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السيارة. Advertisements كما ان “الجميّل” أطل عبر فيديو نشره على حسابه على فايسبوك مطمئناً من خلاله الجمهور الى أنه بخير هو وفريق عمله، معلناً الى أنه سيلتقي بهم اليوم في حفلة فنيّة اليوم في جبيل. حمدالله على السلامة للفنان ربيع الجميّل.







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