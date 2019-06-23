بعد ريهانا.. كيندال جينر بكعب سندريلا الشّفّاف من توقيع نفس المصمّمة الأردنيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طوال الأشهر الماضية، لاحظنا كيف حصلت أبرز صيحات الموضة والجمال، لسنة 2019، على موافقة كيندال جينر، فأصبحت جزءًا من إطلالاتها اليوميّة، وقد لاحظنا في الفترة مدى تمسّكها، باحتضان أحد أبرز صيحات ألوان صيف 2019، بما في ذلك أخضر النيون والبرتقاليّ. إلى جانب ارتدائها الإصدار الجديد من التنورة الحريريّة، بطبعة جلد الفهد، واعتمادها تسريحة الشّعر المبلّل، التي رأيناها في كلّ مكان.

أما الصّيحة التي ما زالت تحتضنها العارضة الشّابّة، فهي عبارة عن كعب "PVC" الشّفّاف، وقد أثبتت كيندال جينر، أنّ صيحة الكعب الشّفّاف، التي كانت سائدة في عام 2018، لم تفقد زخمها بعد، وستريدين الحصول بسرعة على زوج من هذه الأحذية الحديثة، المستوحاة من حذاء سندريلا الأيقوني.

ففي 20 يونيو، تمّ تصوير جينر، وهي في طريقها إلى حدث "Paint Positivity: Because Words Matte"، لمجلة تينز فوغ في نيويورك، مرتدية قميصًا واسعًا حريريًا لامعًا بأزرار أماميّة، بلون أخضر النيون، يبدو كفستان قصير، مع تنورة قصيرة ضيّقة، باللّونين، الأزرق والأخضر.

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ونجح حذاؤها المميّز، في جذب انتباه المارّة، وعدسات البابارازي، وهو من توقيع المصمّمة الأردنيّة، أميرة معادي، ويتميّز بكعب الهرم، وزينة منمّقة بالكريستال في المقدّمة، وبحزام سلينغباك.