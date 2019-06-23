كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة التونسية ” درة ” صورا جديدة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر درة تقذف جبهة أحد متابعيها : ” نضيفة من يوم ما اتولدت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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