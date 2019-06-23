أردوغان يضع سؤالا عن ” علامة رابعة ” كشرط للقبول بالوظائف في إسطنبول

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 11:51 صباحاً - كشفت إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول عن عدة اسئلة وشروط لقبول المتقدمين للوظائف لها والتي قام بوضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته .

وكان من الغريب أن من ضمن هذه الاسئلة جاء سؤالا عن إشارة رابعة التي يشير بها أردوغان في أغلب خطاباته كما إنها إشارة لجماعة الإخوان المسلمين .

وجاء الاختبار متضمنا عددا من الاسئلة من بينها :

– من هو رئيس المجلس الشبابي ببلدية إسطنبول الكبرى ؟

– ما هي إفتتاحية هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ؟

– كيف تتم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ؟

– إلى ماذا ترمز علامة رابعة ؟

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– هل قرأت كتاب المحنة ل ” نجيب فاضل ” ؟

– ما هي تلاوة السجود ؟

– من هو الزعيم السياسي الأكثر تأثيرا بالنسبة لك ؟

– كم ركعة بصلاة الفجر ؟

– ما رأيك في الحجاب ؟

– هل سمعت عن وقف الشباب التركي ؟

– هل تعرف وقف الأنصار ؟