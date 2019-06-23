كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 11:51 صباحاً - كشفت إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول عن عدة اسئلة وشروط لقبول المتقدمين للوظائف لها والتي قام بوضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته .
وكان من الغريب أن من ضمن هذه الاسئلة جاء سؤالا عن إشارة رابعة التي يشير بها أردوغان في أغلب خطاباته كما إنها إشارة لجماعة الإخوان المسلمين .
وجاء الاختبار متضمنا عددا من الاسئلة من بينها :
– من هو رئيس المجلس الشبابي ببلدية إسطنبول الكبرى ؟
– ما هي إفتتاحية هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ؟
– كيف تتم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة ؟
– إلى ماذا ترمز علامة رابعة ؟
– هل قرأت كتاب المحنة ل ” نجيب فاضل ” ؟
– ما هي تلاوة السجود ؟
– من هو الزعيم السياسي الأكثر تأثيرا بالنسبة لك ؟
– كم ركعة بصلاة الفجر ؟
– ما رأيك في الحجاب ؟
– هل سمعت عن وقف الشباب التركي ؟
– هل تعرف وقف الأنصار ؟
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يضع سؤالا عن ” علامة رابعة ” كشرط للقبول بالوظائف في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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