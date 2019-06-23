دنيا بطمة تصف منتقديها بـ “الجراء” و”تأسف على غبائهم”!

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 11:51 صباحاً - شنت الفنانة المغربية دنيا بطمة هجوما لاذعا على منتقديها دون ان تسميهم، واصفة إياهم بـ«الجراء» و«الجاهلين».

وقالت دنيا بطمة في تدوينة عبر حسابها على انستغرام تعليقا على صورة ظهرت فيها وهي تنظر الى البحر “استمتع برؤية الجراء من حولي يتهافتون على التفاتة بسيطة مني، حتى وإن كرهوني يلتمسون عفوي، يتسولون اهتمامي، يترجون مني لحظة أشير فيها إليهم، لا تلوموا أسلوبهم، فهم لا يجيدون غيره”.

وتابعت بطمة، “اعذروا آباءهم فالشارع كان أكثر تأثيرا في تربيتهم، لا تكلموهم عن الأخلاق فالجهل فيهم متأصل، أخبروهم أني ماضية في طريقي”، مضيفة “بلغوهم أسفي، أسفي على غبائهم، قلة حيلتهم، عجزهم عن تحقيق عشر ما حققت، أحقق وما سأحقق”.