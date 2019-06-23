أبطال مصر من ذوي الهمم يشاركون في "أوبرا بنت عربي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج أصحاب الهمم، التابعة للبيت الفني المصري للمسرح، إن الفرقة تجري البروفات النهائية استعدادا لافتتاح العرض المسرحي الجديد "أوبرا بنت عربي"، المقرر نهاية يونيو/حزيران الجاري على مسرح السلام وسط القاهرة، بمشاركة أبطال مصر من ذوي الهمم.







بينما أوضح مخرج العرض هشام علي أن العرض عبارة عن مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما في شكل أسطوري عن كل المختلفين وأصحاب الهمم وغريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات في الشكل، بمشاركة أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومي، فضلا عن إشراك عدد من الحيوانات الحية.

"أوبرا بنت عربي" بطولة علاء قوقة، وماهر محمود، ونهاد عبدالفتاح، ومحمد السعداوي، وهاني عبدالحي، وياسمين فرج، وشريف غانم، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين في فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوي الهمم، ودراما شعرية سامح مجاهد، وألحان أحمد الناصر، وديكور رامة فاروق، وأزياء هالة إمام، والعرض من تأليف ياسمين فرج، وإخراج هشام علي.



