زواجُ سارة المدني.. ووسامة عريسها تجعلها حديث مواقع التّواصل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وتحديدًا موقع تويتر، بخبر زواج سيّدة الأعمال، ومصمّمة الأزياء الإماراتيّة، سارة المدني، وتداول عددٌ من روّاد موقع تويتر صورًا تجمعُ المدني بزوجها.

وتضاربت التّعليقات حول جنسيّة عريس المدني، فالبعض قال، إنّه هنديّ، فيما كشفت بعض الحسابات، أنّه أمريكيّ، وهو رجل أعمال، ويُدعى مصطفى خواجه، ويبدو أنّه "خواجه" من أصول هنديّة، ويؤكّد هذا الأمر ظهوره بالملابس التّقليديّة الهنديّة، في الصّور المنتشرة من حفل الزّفاف.

إلا أنّّ أغلب التّعليقات، اجتمعت على وسامة العريس، مُعلّقين أنّ الصّور كشفت عن انسجامهما، ممّا يشير، إلى أنّ زواجهما، جاء بعد قصّة حبّ، فيما تمنّى لها الكثير دوام السّعادة والحبّ.

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سارة المدني، هي سيّدة أعمال إماراتيّة، استطاعت تحقيق نجاحٍ كبير في حياتها المهنيّة، بالرّغم من صغر سنّها، وأسسّت المدني علامتها الخاصّة، والتي تحمل اسم "Rouge Couture"، وحصدت عددًا من الألقاب، من بينها "مهندسة العبايات"، بسبب ما قدّمته من تصاميم مميّزة وأنيقة، في مجال العبايات.

وإلى جانب مجال الأزياء والموضة، حقّقت المدني نجاحًا كبيرًا في عالم الأعمال، حيثُ تشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة الشّارقة للتّجارة والصّناعة، وتقدّم المدني باستمرار، نصائحها للشّباب في عالم الأعمال، وتطوير الذّات.

يُشار، إلى أنّ سارة المدني حاصلة على بكالوريوس في إخراج الأفلام والدّراسات الإعلاميّة عام 2003، من مدرسة الشّارقة الأمريكيّة الدّوليّة.