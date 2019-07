كاميلا كابيلو "نادلة" في Señorita.. و45 مليون مشاهدة في 24 ساعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إعلانهم لعدّة أيام، عن وجود شيء في الطّريق، أطلقت المغنيّة الأمريكيّة، كاميلا كابيلو، والمغنّي الكندي، شون مينديز، العنان، لتعاونهما الأخير، وطرحا كليب Señorita، عبر قناة مينديز على اليوتيوب.

وتُعدّ أغنية "Senorita"، بمثابة دويتو نموذجي بين النّجمين، اللّذين يرويان من خلالها على ما يبدو، حكاية حبّ صيفيّة عميقة سريعة، يدعمهما في ذلك الفيديو الموسيقيّ المصاحب، وأجواء الإثارة الموجودة داخل الكليب.

وكشف النّجمان في حوار لمجلة "V Magazine"، عن أنّ العمل احتاج عامًا كاملاً تقريبًا، لكي يتمّ تنفيذه، إذْ قالت كاميلا: "احتاجت الأغنية 8 أشهر من أجل إعدادها وإطلاقها"، ليضيف شون قائلاً: "واحتاج 10 أشهر لإقناع كاميلا للقيام بتأديته، والتّعاون معي".

هذا التّعاون، يمثّل شراكة لطيفة، ومن الواضح أنّ النّجمين الصّغيرين يمتلكان بعضًا من الكيمياء في مجال الرؤية المرئيّة بلا ريب، التي لا يسعُ المستمع والمشاهد أمامها، إلا أن يشعرا بأنّ هناك شيئًا مميزًا، ومثيرًا للاهتمام.

ويبدأ الكليب بعشاءٍ رومانسيّ، حيث يغلق الثّنائيّ أعينهما، وفي المنتصف تتحوّل كابيلو كنادلة. ننتقل بعد ذلك إلى مشهد الحفلات، حيث يعزف مينديز الجيتار مع فرقة، ولا يستطيع إغماض عينيه عن كابيلو، وهي تتحاور مع أصدقائها، لنراهما بعد ذلك يرقصان، وينتهيان للسّير في طريقهما منفصلين.

ومنذُ إطلاق العمل عبر اليوتيوب، قبل 3 أيام، استطاع النّجمان كسر حاجز الـ 49 مليون مشاهد، إذْ حقّقا 45 مليون مشاهدة خلال الـ 24 ساعةً الأولى.

كليب "Señorita"، هو المرّة الثّانية التي يتعاون فيها كابيلو ومينديز، من أجل أغنية فرديّة، إذْ أصبح تعاون هذين النّجمين، يُعدّ وثيقة بأنّ النّجاح حليفهما، بعد أنّ تحوّل تعاونهم الأّول في أغنية: "Know What You Did Last Summer"، إلى عملٍ ناجحٍ بكلّ المقاييس؛ حيث حصد المرتبة 20 في عام 2015.