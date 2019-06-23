للمرة الثانية.. ياسمين تعتذر لاصحاب متلازمة "داون": "أقدر واحترم قدراتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قدمت الفنانة ياسمين صبري للمرة الثانية، الاعتذار لجمهورها، بعد أن تعرضت لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموها بالسخرية من أصحاب متلازمة داون.

وكتبت ياسمين صبري، عبر حسابها على تويتر: "أحب وأقدر اخواتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن اي خطأ غير مقصود لم أتعمده، وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير".

وكانت صبري قد كتبت، أمس: "اعتذاري لكل من أساءت إليهم، لم أقصد أي إساءة".

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يذكر أن بدأت القصة بنشر ياسمين صورتها في أثناء أداء تمارين رياضية صعبة، ووقوفها على رأسها، ليكتب لها أحد متابعيها أنه قام بهذه الحركة وعمره ست سنوات، أما رد ياسمين والذي تسبب في إثارة الجدل فكان "أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا أنت مصاب الآن متلازمة داون"، الأمر الذي اعتبره البعض سخرية، وانتقدوا ما كتبته، مؤكدين أن لا مجال لإقحام هذا المرض في حديثها ولو بشكل ساخر.

وبعد ساعات كتبت ياسمين تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" تدافع فيه عن نفسها موضحة الموقف: "عزيزي فور بسكويت، أنت السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة. وليس لأي شخص آخر. الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي. وأنا شخص يدور حول الحب والهدوء على هذه الأرض. نواياي واضحة.. أنا لم أقصد أي أذى. أرسل لك حبي واحترامي".