للمرة الأولى.. أيقون تُحيي كوسبلاي في طنطا

تستضيف شركة البيت في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، يوم الجمعة 5 يوليو الشهر المقبل، حفل أيقون لمحبي الأنمي الياباني والثقافة اليابانية، والألعاب

الإلكترونية، كما يستضيف أيضًا فناني الكوسبلاي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الواحدةظهرًا، بسعر تذكرة 50 جنيهًا.

يذكر أن فن "الكوسبلاي" هو ارتداء أزياء تنكرية محاكية للشخصيات الخيالية من الألعاب، وأفلام ومسلسلات الأنيمي الياباني، التي تلقى رواجًا كبيرًا في أوساط الشباب.

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