بالصور.. مصطفى حجاج يُحيي حفل افتتاح سيتي سنتر الغردقة

أحيا الليلة النجم مصطفى حجاج حفل افتتاح سيتي سنتر الغردقة، وذلك وسط عدد ضخم من جمهوره، كما قام بالتقاط بعض الصور التذكرية معهم.
تألق الفنان مصطفى حجاج على مدار أكثر من ساعة بأغانيه المبهجة، منها: "يا منعنع"، "خطوة"، "اللي يتقدر يتقدر"، و غيرها من أغانيه الشهيرة.
يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح أخيرًا كليبًا بعنوان "أعمل الصح"، وهو من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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