انتحار فتاة لبنانية في الكويت

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 09:54 صباحاً - كشف مصدر أمني بحسب ” الراي الكويتية ” عن تلقي عمليات وزارة الداخلية بدولة الكويت بلاغا مساء يوم الخميس الماضي يفيد بإلقاء فتاة لبنانية بنفسها من الدور الثامن عشر لإحدى البنايات في منطقة السالمية ولقيت مصرعها على الفور .

وأوضح إنه فور تلقي البلاغ تحركت قوات الأمن ورجال الإسعاف إلى مكان الحادث حيث وجدوا امرأة تسبح في بركة من الدماء .

وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي واستدعاء رجال الأدلة الجنائية للمعاينة وفي ضوء المعلومات المتوافرة سجلت قضية انتحار .

وقال المصدر الأمني أن الجثة لفتاة لبنانية تدعى ” سارة سليمان ” وتبلغ من العمر 34 عاما تعيش مع زوجها كويتي الجنسية يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل طبيب أسنان وتم التحفظ عليه لساعات حتى تقرر إخلاء سبيله مع استكمال رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بجمع التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد صدور تقرير الطب الشرعي حول الوفاة .

Advertisements

وفي لبنان اتشحت بلدة شقرا بجنوب لبنان بالسواد حيث يعيش أهل الضحية بعد تلقيهم خبر موت سارة .. وأفاد عمها ” هاشم سليمان ” ل ” الراي ” حول ما إذا كانت سارة تعاني من مشاكل أدت إلى انتحارها فقال : ” كأي ثنائي متزوج قد تحدث بينهما مشاكل بسيطة لكنها ليست إلى الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى كارثة بحسب تصوري ولا توجد لدينا أية تفاصيل عما كان يدور بينهما أو عن اللحظات الأخيرة التي سبقت ما حدث ” .

مشيرا إلى ثقتهم الكاملة في السلطات الكويتية والقضاء الكويتي .. وإنهم بانتظار تسلم الجثمان ليتم نقله إلى لبنان حتى يتم دفنها بمثواها الأخير .