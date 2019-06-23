فيلم يحقق رقما قياسيا في المشاهدات على “نيتفلكس”.. ما علاقة جينيفر أنيستون؟

متابعة بتجـــــــــــرد: استطاع فيلم معروض عبر شبكة “نيتفلكس” أن يحقق رقما قياسيا في المشاهدات عبر شبكة “نيتفلكس”، في إنجاز غير مسبوق بالنسبة لمنصة البث الرقمية الشهيرة.

وتمكن فيلم “Murder Mystery” أن يحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال أول 3 أيام من عرضه فقط، ليكون بذلك هو أضخم افتتاحية لفيلم على “نيتفلكس” خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من أن “نيتفلكس” اشتهرت من عدم مشاركة الإحصاءات الخاصة بمشاهداتها مع مشتركيها، ولكنها تغاضت عن ذلك مع فيلم “Murder Mystery”، وأشارت في بيان رسمي لها إلى أن 13,374,914 مليون مشاهد من أمريكا وكندا تابعوا الفيلم، فيما شاهده الـ 17 مليون مشاهد الآخرين من مناطق متفرقة حول العالم.

وفيلم “Murder Mystery” من بطولة الممثل الكوميدي آدم ساندر وجينيفر أنيستون، في ثاني لقاء فني يجمع بينهما، بعد فيلم “Just Go with it” قبل 8 سنوات.

ويتوقع نقاد أن يحطم فيلم “Murder Mystery” بذلك الرقم القياسي لفيلم الرعب والغموض الشهير “Bird Box”، الذي حقق أكثر من 45 مليون مشاهدة في أول أسبوع من طرحه على منصة “نيتفلكس” أيضا، وهو من بطولة الممثلة الأمريكية، ساندرا بولوك.

ويأتي إعلان شركة “نيتفلكس” بمثابة مفاجأة للنقاد، خاصة بعد حصوله على تقييم ضعيف منهم، واعتباره فيلما عاديا، وأرجع بعضهم ذلك إلى شهرة أبطاله، جنيفر أنيستون وآدم ساندلر.

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وكانت شبكة “نيتفلكس” وقعت صفقة من 4 أفلام مع آدم ساندلر في عام 2015، ثم وقعت صفقة أخرى معه من 4 أفلام في عام 2017، بينما يعتبر فيلم “Murder Mystery” هو التعاون الأول لجينيفر أنيستون مع “نيتفلكس”.

وأثارت صفقات “نيتفلكس” المتعددة مع الممثل الكوميدي، صاحب أفلام “Big Daddy” و”Click” التساؤلات، برغم تقييم النقاد لأفلامه بأنها ليست جيدة، ولكن الأرقام الأخيرة لفيلمه مع جينيفر أنيستون أظهرت أنه يتمتع بجاذبية جماهيرية.

وفسر النقاد نجاح الفيلم والإقبال الكبير على مشاهدته، هو الشهرة العالمية التي تتمتع بها جينيفر أنيستون، والتي اكتسبتها منذ بطولتها للمسلسل الكوميدي الشهير في التسعينيات “friends”، والذي حصلت على مليون دولار عن كل حلقة في أخر موسمين من المسلسل.

وتدور أحداث فيلم “Murder Mystery”، حول ذهاب شرطي من نيويورك (آدم ساندر) برفقة زوجته مصففة الشعر (جينيفر أنيستون) إلى رحلة بحرية طال انتظارها لأوروبا، ولكنهما ينشغلان في حل لغز جريمة قتل وقعت على متن يخت ملياردير، في إطار كوميدي شيق، ومطاردات وأحداث بوليسية طريفة.

ويشارك جنيفر أنيستون وآدم ساندلر في البطولة كل من لوك إيفانز وجون كان تيرانس ستامب، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ جيمس فاندربيلت، ومن ﺇﺧﺮاﺝ كايل نيو اشيك.