متابعة بتجـــــــــرد: استذكر النجم الفلسطيني محمد عساف يوم فوزه في برنامج “أراب آيدول” منذ ست سنوات في 22 حزيران/يونيو، حيث كانت انطلاقته في عالم النجومية والنجاح.
ونشر عساف صورة له من الأمسية الختامية للموسم الثاني من البرنامج، والتي أعلنت خلالها إدارة “ام بي سي” فوزه بنسبة تصويت كاسحة في عالم برامج الهواة، وبتعليقه كتب: “ست سنوات مضت منذ الإنطلاقة في عالم الشهرة، تضمنت بعض العقبات والعثرات لكنها تكللت بالنجاحات والإنجازات ويبقى شعار الدرب (بقدر الكدّ تكتسب المعالي.. ومن طلب العلا سهر الليالي).
وتابع: “أعمل دائما على منافسة نفسي لكي أطورها، فالمشوار طويل وما زال مستمر برفقة الجمهور الوفي،شكرا لكم”.
ومن المعروف أن محمد عساف انتزع لقب برنامج “أراب آيدول” عام 2013 وكان الخبر حينها الأكثر تداولًا عالميًا في حدث لم يسبق له مثيل.
تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ست سنوات من النجاح.. محمد عساف لجمهوره: المشوار طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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