ميريام فارس: أصبحتُ "ثقيلة" على مصر.. ومتطلباتي ازدادت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصفت المطربة اللبنانية ميريام فارس، نفسها بأنها أصبحت فنانة "ثقيلة على مصر؛ بسبب ارتفاع أجرها وكثرة متطلباتها"، إلى جانب كونها أصبحت "كبيرة"، بحسب تعبيرها.

وجاء تصريح الفنانة اللبنانية في مؤتمر صحفي خلال مشاركتها في مهرجان"موازين" بالمغرب اليوم السبت، ردًا على سؤالها بشأن عدم زيارتها مصر مؤخرًا، وعدم إحياء حفلات بها.

وقالت ميريام نصًّا: "قبل الثورة كنت أحيي حفلتين أو ثلاثة أسبوعيًا، لكن بعد الثورة الأمر لم يعد كما كان".

واستكملت الفنانة: "دعوني أتحدث معكم بصراحة، أنا في هذه الفترة كبرت، وأصبحت تقيلة على المصريين، وأجري عالي، وأصبح لي متطلبات كثيرة".

Advertisements

وبشأن مشاركتها في أعمال فنية، قالت ميريام: "أنا خضت التجربة من قبل ونجحت، واستقبل عروضًا كثيرة في هذا المجال، لكن ليس لدي الوقت الكافي للتمثيل".

وعن آخر تطورات حالتها الصحية، قالت: "أطالب جمهوري بالدعاء لي، وأنا الحمد لله أعيش حاليًا فترة نقاهة، بعد أن تجاوزت مرحلة المرض".

وعن إمكانية تكرار تجربة الفوازير، قالت: "لن أكرر تجربة فوازير رمضان؛ لأنها كانت تجربة مرهقة جدًا" بحسب قولها.