متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اظهر مقطع فيديو طريف للفنان محمد عبده وهو يتحدّث لأحد الأشخاص عن "الجرادة" التي وقعت على جبينه أثناء حفلته التي أُقيمت في منطقة القصيم.
وسأله أحد الأشخاص الذي يجلس بجانبه عمّ إذا كانت تلك "الجرادة" معروضة للبيع بسبب كثرة الطلبات الشرائية عليها.
فما كان من "عبده" إلا أن قدّم نصيحة قال فيها "أنا أنصح بعدم شرائها بسبب صغر حجمها وخلوها من اللحم".
تأتي قصة الجرادة بعد أن وقعت على جبينه في حفل القصيم، وأصبحت حديث الشارع السعودي، كما تناول محبوه مقاطع عديدة لها وهي تتنقّل من جبينه إلى كتفه، مما جعل تلك الجرادة تتصدّر الترند السعودي، مع بعض التعليقات الضاحكة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يُقدّم نصيحةً بسبب "الجرادة".. فماذا قال؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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