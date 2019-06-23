رحلة قفز بالمظلات تتحول إلى مأساة

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 08:52 صباحاً - أعلنت إدارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية عن سقوط طائرة ذات المحركين من طراز ” كينغ إير” قرب مطار ديلينغهام يوم الجمعة الماضي .
ولقى 11 شخصا مصرعهم وهم من كانوا على متن الطائرة ولم ينج أحد من الحادث .
وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء .
وقال ” مانويل نيفس ” رئيس إدارة الإطفاء في مؤتمر صحفي : ” مازلنا نجمع معلومات بشأن الهدف من الرحلة وماذا كانوا يفعلون .
وقالت شبكة ” سى إن إن ” أن الطائرة كانت في رحلة لممارسة رياضة القفز بالمظلات .. مشيرة إلى أن إدارة الطيران الإتحادية سوف تحقق في الحادث .
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