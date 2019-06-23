بأربع تماثيل شمع في أربع قارات.. كشف النقاب عن تمثال بريانكا شوبرا الجديد بـ«مدام توسو» لندن

رنا صلاح الدين - لدى الايقونة الهندية بريانكا شوبرا جوناس تماثيل شمعية في أربع قارات في فروع مُتحف “مدام توسو” العالمي، حيث تم كشف النقاب عن أحدث تمثال لها في لندن يوم الثلاثاء 18 يونيو.

تعاونت نجمة بوليوود عن كثب مع فريق مدام توسو في المشروع المكون من أربعة تماثيل. بدأت العملية بجلسة خاصة في شقة بريانكا في مدينة نيويورك في عام 2018.

يقول البيان المنشور على موقع “مدام توسو”الرسمي:” ينظر المعجبون رؤية تمثال لندن المرتقب بشدة منذ أن تم الكشف عن التمثال الأول في وقت سابق من هذا العام في مدينة في نيويورك. اليوم، انضمت مدام توسو لندن إلى فروعها الشقيقة في سيدني وآسيا لتكشف النقاب عن شخصياتها للجماهير التي طال انتظارها،

تم تصميم هذا التمثال خصيصًا ليتناسب مع مظهر واطلالة الممثلة التي ظهرت عليها في حفل مهرجان “جولدن جلوب ” 2017، مرتديًة ثوبًا ذهبيًا رائعًا من تصميم رالف لورين، حيث يبدو التمثال مذهلًا وأكنه الممثلة نفسها.

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يتم تفصيل التمثيل وتقديمه مع نسخة طبق الأصل من خاتم الزفاف في إشارة إلى حالتها العائلية باعتبارها متزوجة حديثا.

بصرف النظر عن إنجلترا، يمكن للمعجبين أيضًا مقابلة شخصية بريانكا في مواقع مدام توسو في نيويورك وسيدني والتجول في سنغافورة وبانكوك وهونج كونج.