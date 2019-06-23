تصاعد حدة الأزمة بين نجم بوليود هريثيك روشان وشقيقته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اتخذت نزاع سونينا ​​روشان شقيقة النجم الهندي هريثيك روشان مع عائلتها منعطفًا بشعًا مع خروجها واتهام والدها راكيش روشان وأخيها هريتيك روشان بالتحرش بها.

في مقابلة ساخنة، كشفت سونينا روشان أنها على علاقة بصحفي من دلهي يدعى رحيل أمين وأن أسرتها لا يقبلون الارتباط به، وأنها اقتربت من الممثلة كانجانا رانوت Kangana Ranaut طلبًا للمساعدة، لكن زادت الأمور سوءًا.

وفي سياق القضية المثارة والتي تشغل الرأي العام الهندي، نشرت أخت كانجانا ومديرة أعمالها رانجولي تشاندل سلسلة من تغريدات توضح تفاصيل محادثة سونينا روشان مع كانجانا رانوت وحتى أن أختها أوقفت جميع تلك المحادثات مع سونينا روشان خوفًا من سلامتها، وزعمت رانجولي أن هاتف سونينا مغلق وأنها تخشى على سلامتها.

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وكتبت في واحدة من رسائلها التي نشرت حول مشاكل عائلة روشان: ” سونينا تبكي طوال الوقت وتطلب المساعدة وتقول لـ كانجانا إنها ستنتحر، وأن أكبر ما يقلقني هو أن هاتف سونينا مطفأ ولم استطع الوصول اليها”.

وزعمت رانجولي كذلك أن سونينا روشان لم تتمكن من الاتصال بالشرطة أو اللجنة النسائية بسبب تأثير ونفوذ والدها، “كما أن التعامل مع رجال الشرطة أمر ليس سهلًا بسبب صلات راكيش القوية معهم”.

الجدير بالذكر أنه منذ أن سُلطت الأضواء، تحدثت سوزان خان، زوجة هريثيك روشان السابقة، عن دعم العائلة، لكن لم يعلق هيريثك روشان وراكيش روشان على الأمر حتى الآن.