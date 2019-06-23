صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بمنتهى الصراحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تلقت الفنانة المصرية شيريهان سؤالا محرجا من الفنان صلاح عبدالله وجهه لها مباشرة من خلال حسابه الخاص.

بدأت الواقعة عندما لأغت شيريهان متابعتها لصلاح عبدالله عبر «تويتر»، فما كان من الفنان إلا أن سألها قائلا: «لأنك غالية عليا قوي هسألك لغيتي المتابعة ليه يا شيري».

فما كان من الفنانة إلا أن ردت قائلة: «لأنك غالي عندي أنا جداً وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك وبكتييييييير، وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبرضو جداً حرد عليك بمنتهى الصراحة.. قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة السوشيل ميديا والحقيقه إني في طريقي لإغلاقها تماماً».

Advertisements

النجمة الاستعراضية أضافت: «كنت أحتاج لمتابعة ابنتي لولوة لأنها بعيدة عني وتدرس في إنجلترا. وكنت في منتهى الحرج من جميعكم لأنني أتابع كبار مبدعي قلبي أنا وفي جميع المجالات وليس فقط في الفن المصري والعربي.. وبالرغم من قراري هذا فأنا أتابع جميعكم بمنتهى الحب والتقدير والاحترام وللأبد. أنا بعتذر وسامحني».

يذكر أن الفنانة شريهان تعاقدت مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشركة العدل جروب على تقديم عروض مسرحية تقوم ببطولتها الفنانة شريهان على عدد من مسارح السعودية.