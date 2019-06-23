سعد رمضان يفاجئ محبيه بـ«لوك» جديد.. ما رأيك فيه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان اللبناني سعد رمضان محبيه، وظهر بـ«لوك» جديد، حيث حرص على معرفة رأي جمهوره بصورة استعرض فيها طلّته الجديدة.

نجم ستار أكاديمي اطال شاربه وذقنه بشكل كبير، في الوقت الذي تخلى فيه عن الشعر الطويل، وخاصة من الجانبين، وقد ارفق الفنان الصورة بتعليق كتب فيه: «حبايبي حبيتو الستايل الجديد ولا لا»، حيث اثار «لوك» الفنان اعجاب البعض، في الوقت الذي انتقد فريق آخر قصة شعره، مؤكدين أن الشعر الأطول أكثر مناسبة له، كما لفتوا إلى أن الشارب والذقن ضاعفا عمره.

من ناحية أخرى، طرح سعد رمضان مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «شو محسودين» من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، زتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج وليد ناصيف، ويجهز رمضان لطرح أغنية جديدة يتعاون فيها مع نفس فريق العمل، حيث حقق الكليب الأخير نسب مشاهدة قياسية منذ الأيام الأولى لطرحه.